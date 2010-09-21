Скажите спасибо учителю! Бланки для благодарностей будут раздавать 22 сентября на улицах города

Все, кто сейчас сидят за партами или окончили школу много лет назад, могут поздравить с профессиональным праздником своего любимого педагога врамках марафона «Скажи Учителю спасибо!». Он состоится 4 октября в городском дворце творчества юных, куда придут учителя, воспитатели и педагоги. Но чтобы выразить благодарность своему учителю, не обязательно в день проведения марафона приходить в ГДТЮ.