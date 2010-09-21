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Скажите спасибо учителю! Бланки для благодарностей будут раздавать 22 сентября на улицах города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Скажите спасибо учителю! Бланки для благодарностей будут раздавать 22 сентября на улицах города

21 сентября 2010, 17:13ОбществоОльга
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