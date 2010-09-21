Скажите спасибо учителю! Бланки для благодарностей будут раздавать 22 сентября на улицах города
Завтра любой тагильчанин сможет сказать спасибо любимому учителю. Нижний Тагил присоединяется к Всероссийской акции «В каждом живет Учитель!».
Все, кто сейчас сидят за партами или окончили школу много лет назад, могут поздравить с профессиональным праздником своего любимого педагога врамках марафона «Скажи Учителю спасибо!». Он состоится 4 октября в городском дворце творчества юных, куда придут учителя, воспитатели и педагоги. Но чтобы выразить благодарность своему учителю, не обязательно в день проведения марафона приходить в ГДТЮ.
Написать поздравление, которое будет зачитано 4-го октября или передано в руки педагогу, можно 22 сентября. С 15-ти до 17-ти часов волонтеры будут раздавать специальные бланки для благодарственных писем возле «Александровского пассажа», кинотеатров «Киномакс», «Россия» и «Красногвардеец», а также возле супермаркетов «Семейный» на Гальянке и «Кировский» на Тагилстрое.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM