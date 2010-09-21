Сокращение чиновников сэкономит России 43 миллиарда рублей

Численность госслужащих за три года будет сокращена более чем на 100 тысяч человек, сообщил в понедельник вице-премьер — министр финансов РФ Алексей Кудрин. «Мы предполагаем, что за три года будет сокращено более 100 тысяч федеральных государственных гражданских служащих», — сказал он на совещании в Горках. Он также рассказал, что «общая экономия к третьему году (работы над оптимизацией численности чиновников) составит к 2013 году 43 миллиарда рублей в год, то есть общая экономия, суммарная, в 2013 году достигнет 43 миллиардов рублей», сообщает РИА Новости.