Сокращение чиновников сэкономит России 43 миллиарда рублей
20 сентября в Горках (Московская обл.) прошло совещание по вопросам оптимизации численности государственных служащих. Еще в июне текущего года в Бюджетном послании глава государства поставил задачу сократить в течение трёх лет численность федеральных государственных служащих в пределах двадцати процентов, сообщает сайт Президента РФ.
Численность госслужащих за три года будет сокращена более чем на 100 тысяч человек, сообщил в понедельник вице-премьер — министр финансов РФ Алексей Кудрин. «Мы предполагаем, что за три года будет сокращено более 100 тысяч федеральных государственных гражданских служащих», — сказал он на совещании в Горках. Он также рассказал, что «общая экономия к третьему году (работы над оптимизацией численности чиновников) составит к 2013 году 43 миллиарда рублей в год, то есть общая экономия, суммарная, в 2013 году достигнет 43 миллиардов рублей», сообщает РИА Новости.
Президент не забыл оставить запись о совещании в своем твиттере: «Поручил администрации и правительству подготовить прогноз по сокращению чиновников в ближайшие годы», — говорится в записи.