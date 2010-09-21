Цены в Свердловской области растут быстрее, чем в целом по России

По данным облкомстата, передает ЭМЕ, в прошлом месяце цены выросли на 4десятые процента. В частности, продукты с начала года подорожали на6,4%, непродовольственные товары – на 3%. Алкоголь в августе подешевелна одну десятую процента, но с начала года рост цен на спиртное превысил5%.