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Цены в Свердловской области растут быстрее, чем в целом по России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Цены в Свердловской области растут быстрее, чем в целом по России

21 сентября 2010, 16:05ОбществоОльга
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