Цены в Свердловской области растут быстрее, чем в целом по России
21 сентября 2010, 16:05ОбществоОльга
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Цены в Свердловской области растут быстрее, чем в целом по России. В стране инфляция с начала года – с января по август – составила 5,4%, а в нашем регионе – 5,7%.
По данным облкомстата, передает ЭМЕ, в прошлом месяце цены выросли на 4десятые процента. В частности, продукты с начала года подорожали на6,4%, непродовольственные товары – на 3%. Алкоголь в августе подешевелна одну десятую процента, но с начала года рост цен на спиртное превысил5%.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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