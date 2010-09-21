Ученые НАСА испытывают новый бортовой огород для МКС

Ученые НАСА испытывают новый бортовой огород для МКС

Ученые НАСА испытывают в&nbsp;пустыне Аризона новый бортовой огород для МКС. Бортовая оранжерея называется &laquo;Вегги&raquo; и&nbsp;предназначена для выращивания овощных культур в&nbsp;условиях невесомости. Модуль снабжен светодиодами и особым слоем, который доставляет влагу и питательные вещества к корням растения, сообщает ЭМЕ. Вегги должна обеспечить быстрорастущими питательными овощными культурами экипажи орбитальных аппаратов — будущих покорителей Марса и других планет. Но сначала ее испытают на МКС. © Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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