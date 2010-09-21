В суд передано дело о контрабанде автомобилей

Однако истинная цель поставок скрывалась. Для этого была разработана преступная схема с привлечением таможенника и гаишника. Чтобы скрыть коммерческую цель ввоза автомобилей, их получателями заявлялись подставные лица. Это позволяло значительно уменьшить размер таможенных платежей.

Следующим этапом была легализация автомашин через ГИБДД. Там член преступной группы ставил машины на учет и одновременно их снимал, внося вдокументы недостоверные сведения. Это позволяло затем продавать машины через автосалон одного из обвиняемых. Автомашины прибывали в Нижний Тагил в контейнерах по 3-4 штуки. Проданные авто обнаружены в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Ревде, Тюмени и Санкт-Петербурге.

В результате преступных действий государству причинен ущерб почти на 2,5миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд. Обвиняемым только за совершение контрабанды грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом до миллиона. Как рассказали корреспонденту «Радио Маяк − Нижний Тагил» в нижнетагильской транспортной прокуратуре, 31 том уголовного дела содержит доказательства совершения организованнойгруппы 4-х эпизодов контрабанды автомобилей. Только обвинительное заключение изложено на полутора тысячах страниц.