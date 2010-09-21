ЗАО «КОМСТАР-Регионы» начинает использование бренда МТС

Мы намерены полностью раскрыть потенциал Группы компаний МТС, обеспечить вас комплексом современных и доступных телекоммуникационных услуг, сосредоточив основные усилия в следующих областях:

Мы создаем интегрированного телекоммуникационного оператора, который станет лидером рынка, принесет максимальную выгоду нашим корпоративным клиентам.

Мы опираемся на инновационные услуги и технологии. Наша задача — быть на шаг впереди рынка, чтобы наши клиенты приобретали с нами только уникальный позитивный опыт.

Мы делаем ставку на то, чтобы сделать широкополосный Интернет доступным, и внедрить удобные интернет-сервисы, создающие комфортную цифровую среду для наших клиентов.

Интересы клиентов для нас всегда на первом месте. Мы стремимся предоставлять самые качественные, передовые и наиболее востребованные услуги и обеспечивать высокий уровень обслуживания.

Группа компаний МТС предлагает вам полный набор услуг мобильной и фиксированной связи, а также принципиально новые решения для Вас.

Быть вместе с вами на шаг впереди!