ЗАО «КОМСТАР-Регионы» начинает использование бренда МТС
Интеграция операторов-лидеров, оказывающих услуги мобильной и фиксированной связи, в Группу компаний МТС позволит в самом ближайшем будущем предложить нашим клиентам единую платформу взаимодействия и обслуживания, новые интегрированные услуги связи и новые возможности для развития бизнеса.
Мы намерены полностью раскрыть потенциал Группы компаний МТС, обеспечить вас комплексом современных и доступных телекоммуникационных услуг, сосредоточив основные усилия в следующих областях:
Мы создаем интегрированного телекоммуникационного оператора, который станет лидером рынка, принесет максимальную выгоду нашим корпоративным клиентам.
Мы опираемся на инновационные услуги и технологии. Наша задача — быть на шаг впереди рынка, чтобы наши клиенты приобретали с нами только уникальный позитивный опыт.
Мы делаем ставку на то, чтобы сделать широкополосный Интернет доступным, и внедрить удобные интернет-сервисы, создающие комфортную цифровую среду для наших клиентов.
Интересы клиентов для нас всегда на первом месте. Мы стремимся предоставлять самые качественные, передовые и наиболее востребованные услуги и обеспечивать высокий уровень обслуживания.
Группа компаний МТС предлагает вам полный набор услуг мобильной и фиксированной связи, а также принципиально новые решения для Вас.
Быть вместе с вами на шаг впереди!
Примечание: Обращаем ваше внимание, что названия и реквизиты юридических лиц, оказывающих услуги связи, остаются без изменений.