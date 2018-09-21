75% зерновых культур убраны в Свердловской области

Работы по уборке зерновых культур в Свердловской области завершены на 75%, картофель собран на 65%, а овощи – на 32%.

Также в регионе продолжается заготовка корма. На сегодняшний день на хранение заложены 28 центнеров кормовых культур из расчета на одну голову скота. Планируется заготовить 30 центнеров.