75% зерновых культур убраны в Свердловской области

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Уборочная кампания продолжается в Свердловской области.
Работы по уборке зерновых культур в Свердловской области завершены на 75%, картофель собран на 65%, а овощи – на 32%.
Также в регионе продолжается заготовка корма. На сегодняшний день на хранение заложены 28 центнеров кормовых культур из расчета на одну голову скота. Планируется заготовить 30 центнеров.
По информации из министерства АПК и продовольствия Свердловской области, уборка урожая в 2018 году осуществляется по плану. Всего будет заготовлено 640 тыс. тонн зерна, 218 тыс. тонн картофеля и 43 тыс. тонн овощей, сообщают «Вечерние Ведомости».
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