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Более 374 учеников приняли участие в спартакиаде среди школ Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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20180920 140522

Более 374 учеников приняли участие в спартакиаде среди школ Нижнего Тагила

Сегодня, 13:05Общество
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