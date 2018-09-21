Более 374 учеников приняли участие в спартакиаде среди школ Нижнего Тагила

В Ленинском районе Нижнего Тагила стартовала спартакиада, которая проходит в рамках всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские игры» и «Президентские соревнования».

18 сентября на стадионе МБОУ СОШ №50 184 ученика 1-4 классов соревновались на дистанции в 300 метров. Среди школ с количеством учащихся более 600 победила гимназия №18. Второе место выиграла команда школы №50, а третье – школы №10.

В группе общеобразовательных учреждений с количеством учеников менее 600 лидером стала школа №1, второе место заняла школа №33, а третье – школа №90.

20 сентября состоялись состязания среди учеников 5-11 классов. На старт вышли более 190 школьников. Трасса в 500 и 1000 метров проходила через парк «Народный».