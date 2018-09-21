Более 374 учеников приняли участие в спартакиаде среди школ Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в Ленинском районе прошла традиционная спартакиада среди учащихся 1-4 и 5-11 классов.
В Ленинском районе Нижнего Тагила стартовала спартакиада, которая проходит в рамках всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские игры» и «Президентские соревнования».
18 сентября на стадионе МБОУ СОШ №50 184 ученика 1-4 классов соревновались на дистанции в 300 метров. Среди школ с количеством учащихся более 600 победила гимназия №18. Второе место выиграла команда школы №50, а третье – школы №10.
В группе общеобразовательных учреждений с количеством учеников менее 600 лидером стала школа №1, второе место заняла школа №33, а третье – школа №90.
20 сентября состоялись состязания среди учеников 5-11 классов. На старт вышли более 190 школьников. Трасса в 500 и 1000 метров проходила через парк «Народный».
В группе учреждений с количеством учеников более 600 первое место завоевала гимназия №18, второе – школа №44, а третье – школа №25. Во второй группе лидером забега стала команда школы №1, второе место у школы №90, третье – у школы №71, информирует «Официальный сайт администрации Нижнего Тагила».