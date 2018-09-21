Экскурсии и выставки: месячник пожарной безопасности прошел в Нижнем Тагиле

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С 20 августа по 20 сентября в Нижнем Тагиле проходил месячник безопасности детей. В его рамках сотрудники 30 пожарной части ФГКУ провели для ребят различные мероприятия по пожарной безопасности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники 30 пожарно-спасательной части в Дзержинском районе организовали для школьников 5 экскурсий в пожарную часть, 3 выставки пожарной техники и 10 открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности.
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Цели мероприятий — напомнить детям об опасности огня, рассказать о работе пожарных и научить действовать в экстренной ситуации, сообщает начальник 30 пожарно-спасательной части ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» Александр Ушаков.
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