Глава свердловского Россельхознадзора скончался в Екатеринбурге

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В возрасте 52 лет скончался Игорь Тухбатов, занимавший пост главы Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Уроженец Перми Игорь Тухбатов получил профессиональное образование музыканта в столице Свердловской области.
После возвращения с армейской службы окончил Уральский государственный экономический университет и до 2013 года успел поработать директором частного предприятия и руководителем отдела Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
С 2013 года Игорь Анатольевич возглавил управление Россельхознадзора по Свердловской области. В прошлом году Тухбатову была присуждена степень доктора сельскохозяйственных наук, сообщает «Комсомольская правда Екатеринбург».
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