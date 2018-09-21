Холдинг Игоря Ашурбейли занимается возрождением нижегородского села

Учредитель фестиваля, глава и основатель холдинга «Социум» Игорь Ашурбейли, является известным российским ученым, промышленником и меценатом. Игорь Рауфович еще в 2013 году организовал фестиваль в честь завершения работ по возрождению храма в Честь Усекновения Честной главы Иоанна Предтечи.

Ежегодное открытие фестиваля является не только праздником для жителей села Хирино, в этот день сюда приезжают гости со всей страны, а в этот юбилейный год гостей как никогда много. Именно в 2018 году исполняется двойной юбилей села – 5 лет исполняется открытию и освещению восстановленного Игорем Ашурбейли храма и 435 лет с первого упоминания в летописи.

Совсем недавно, еще в 2010 году, никто из местных жителей не мог представить себе, что разрушенный храм в стенах которого устроили пастбище коровы, сможет опять стать центром сельской жизни и будет способствовать процветанию села. Именно в этом году, глава холдинга «Социум» Игорь Ашурбейли занимаясь генеалогическими изысканиями своей семьи, впервые попал в эту российскую глубинку. Как выяснилось предки Игорь Ашурбейли происходили из этих мест. Как человек неравнодушный он не мог спокойно видеть разрушение старинного храма, тем более, в его родных местах. Ученый предложил и затем воплотил в жизнь проект по восстановлению храма. В течение 2,5 лет работы шли без остановки, и в рекордные сроки храм был полностью восстановлен. Как позже заметил Ашурбейли, в этом большую роль сыграл его предыдущий опыт. Руководитель «Социума» многократно принимал участие в восстановлении храмов по всей России.

В 2016 году для храма и села Хирино произошло еще одно знаменательное событие. Ашурбейли передал в храм и редчайший дар - частицу мощей Иоанна Предтечи, привезенную им из Ватикана, превратив неизвестное ранее село Хирино в центр паломничества. Немногим позже, с подачи мецената храму передали мемориальную доску которая увековечила память священников убитых в период репрессий.

На этом Ашурбейли не остановился в своей помощи родному селу. Вместе с Нижегородским губернатором он открыл новейший Общественный центр, куда вошли библиотека и краеведческий музей, построенный также холдингом «Социум». Под новый год постоянно проводятся рождественские елки для сельских ребятишек и детей из центра социальной реабилитации «Ласточка».

Но останавливаться только на культурных ценностях Ашурбейли не стал. Как бизнесмен он прекрасно понимает, что для нормального развития необходимы и материальные блага. Под его патронажем появился учрежденный в рамках ГК «Социум» сельскохозяйственный субхолдин. Целью нового предприятия является развитие фермерского хозяйства и производства, благоустройство села, организация новых рабочих мест и восстановление сельской инфраструктуры. Уже сейчас в селе дороги не хуже городских.