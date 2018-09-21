Количество колоний в Нижнем Тагиле может быть уменьшено

Он отметил, что уменьшение количества колоний улучшит криминальную обстановку на территории города.

Депутаты единогласно одобрили предложение. Также было принято решение о создании рабочей группы по обеспечению общественной безопасности в Нижнем Тагиле. В нее должны войти депутаты гордумы, представители мэрии и полицейские, сообщает «Областная газета».