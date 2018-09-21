Количество колоний в Нижнем Тагиле может быть уменьшено

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В Нижнем Тагиле может быть сокращено количество исправительных учреждений для улучшения криминальной обстановки в городе.
С предложением уменьшить количество колоний выступил на заседании городской думы начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.
Он отметил, что уменьшение количества колоний улучшит криминальную обстановку на территории города.
Депутаты единогласно одобрили предложение. Также было принято решение о создании рабочей группы по обеспечению общественной безопасности в Нижнем Тагиле. В нее должны войти депутаты гордумы, представители мэрии и полицейские, сообщает «Областная газета».
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