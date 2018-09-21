Конфискованные у коррупционеров средства будут направляться в ПФР

В первом чтении депутаты государственной думы одобрили законопроект, согласно которому конфискованные у коррупционеров средства теперь будут передаваться в пенсионный фонд России.

Планируется, что в ПФР будут поступать также средства, полученные от продажи конфискованного имущества взяточников.

За шесть лет зарегистрированы более 1,2 млрд рублей таких поступлений в бюджет РФ.

Новый законопроект, в случае принятия, вступит в силу с 1 января 2019 года.