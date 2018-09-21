Конфискованные у коррупционеров средства будут направляться в ПФР

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Одобрен законопроект, по которому все конфискованные у коррупционеров деньги будут направляться в ПФР.
В первом чтении депутаты государственной думы одобрили законопроект, согласно которому конфискованные у коррупционеров средства теперь будут передаваться в пенсионный фонд России.
Планируется, что в ПФР будут поступать также средства, полученные от продажи конфискованного имущества взяточников.
За шесть лет зарегистрированы более 1,2 млрд рублей таких поступлений в бюджет РФ.
Новый законопроект, в случае принятия, вступит в силу с 1 января 2019 года.
Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев сообщил, что по информации из казначейства, предположительный объем конфискованных средств составит 1,8 млрд рублей, пишут «Новые Известия».
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