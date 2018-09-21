Международный день мира прошел в Свердловской области 21 сентября

Жители Свердловской области приняли участие в акции «Голубь мира» в рамках Международного дня мира.
21 сентября в России провозглашен Международный день мира. Жители Свердловской области провели в рамках миротворческого мероприятия единый час духовности «Голубь мира». Участники акции запустили в небо шары с белыми голубями, на которых были написаны имена погибших воинов Великой Отечественной войны.
Заместитель директора регионального центра патриотического воспитания Галина Яковлева рассказала, что данное мероприятие направлено на то, чтобы выразить солидарность всем людям и показать, что мы за мир.
В Екатеринбурге ученики школ и студенты вузов и колледжей присоединились к акции. Также дань памяти погибшим защитникам Родины оказали в Серове, Красноуральске, Каменске-Уральском, Ревде и других городах и населенных пунктах региона, сообщается на «Официальном сайте правительства Свердловской области».