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Международный день мира прошел в Свердловской области 21 сентября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Международный день мира прошел в Свердловской области 21 сентября

Сегодня, 15:50Общество
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