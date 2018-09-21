Международный день мира прошел в Свердловской области 21 сентября

21 сентября в России провозглашен Международный день мира. Жители Свердловской области провели в рамках миротворческого мероприятия единый час духовности «Голубь мира». Участники акции запустили в небо шары с белыми голубями, на которых были написаны имена погибших воинов Великой Отечественной войны.

Заместитель директора регионального центра патриотического воспитания Галина Яковлева рассказала, что данное мероприятие направлено на то, чтобы выразить солидарность всем людям и показать, что мы за мир.