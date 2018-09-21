Муниципальные заказчики Кировграда задолжали за оборудование более 26 млн рублей

Установлено, что в апреле-мае 2018 года МАОУ СОШ №2 и МКУ «Управление капитального строительства» в Кировграде заключили муниципальный контракт с ООО ТД «Учебный комплекс» и ООО «Стайм-Урал» на изготовление, поставку и установку противопожарных перегородок для будущей школы.