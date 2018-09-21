Муниципальные заказчики Кировграда задолжали за оборудование более 26 млн рублей
Сегодня, 14:05Общество
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В Кировграде МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» и МКУ «Управление капитального строительства» не выплатили подрядчикам 26 млн рублей за противопожарное оборудование.
Установлено, что в апреле-мае 2018 года МАОУ СОШ №2 и МКУ «Управление капитального строительства» в Кировграде заключили муниципальный контракт с ООО ТД «Учебный комплекс» и ООО «Стайм-Урал» на изготовление, поставку и установку противопожарных перегородок для будущей школы.
На 1 августа 2018 года заказчики накопили задолженность по выплатам за исполненные контракты в размере более 26 млн рублей.
Прокуратура Кировграда внесла представление руководителям муниципальных организаций с требованием погасить долг.
Задолженность перед юридическими лицами была погашена в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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