Новая выставка в «Доме Черепановых» расскажет историю судостроения в Нижнем Тагиле

В экспозиции представлены уникальные чертежи конно-водных судов, тагильских пароходов XIX века, а также документы, содержащие информацию о работе чусовских сплавщиков, фотографии, картины и макеты речных тагильских кораблей.

Посетители узнают об истории строительства речного транспорта в Нижнем Тагиле, о реке Чусовой, по которой на барках металл переправляли в центральную часть России и за границу, о работниках судов и многое другое, сообщает Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал».