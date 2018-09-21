Новая выставка в «Доме Черепановых» расскажет историю судостроения в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:35Общество
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В музее «Дом Черепановых» открылась новая выставка «Корабли тагильских верфей», рассказывающая об истории судостроения в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
В экспозиции представлены уникальные чертежи конно-водных судов, тагильских пароходов XIX века, а также документы, содержащие информацию о работе чусовских сплавщиков, фотографии, картины и макеты речных тагильских кораблей.
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Посетители узнают об истории строительства речного транспорта в Нижнем Тагиле, о реке Чусовой, по которой на барках металл переправляли в центральную часть России и за границу, о работниках судов и многое другое, сообщает Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал».
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