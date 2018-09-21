Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Новая выставка в «Доме Черепановых» расскажет историю судостроения в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
dsc0616

Новая выставка в «Доме Черепановых» расскажет историю судостроения в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:35Общество
Читайте
также
Пошатнувшиеся кресла, крепкие стены и кладбище животных: итоги недели в Нижнем Тагиле
Будни в Нижнем Тагиле: пожилые люди, фотовыставки и опера в кино
Дань памяти: кто ухаживает за военными мемориалами в Нижнем Тагиле