«Почистила» деньги: мошенница украла 14 тыс. руб. у жительницы Верхней Салды

13 сентября в полицию Верхней Салды обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что к ней приходила женщина лет 40-45, внешне похожая на цыганку. Она попросила попить, а затем в благодарность за доброту хозяйки предложила снять порчу.

По мнению мошенницы, все проблемы со здоровьем у пенсионерки из-за порчи. Тут гостья показа фокус с яйцом, из которого вылезла черная змея.

Злоумышленница сообщила, что порча «пришла» с деньгами. Мошенница согласилась «почистить» деньги. Она удалилась, забрав 14 тыс. рублей, и пообещав вернуться вечером.

Утром пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

В ходе следствия установлено, что подозреваемой является Наталья Галкина 1975 года рождения. Женщина ранее была неоднократно судима. В последний раз рецидивистка покинула места лишения свободы в марте 2016 года.

Галкина не имеет постоянного места жительства и находится в розыске. Злоумышленница промышляет мошенничеством на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края, сообщает МО МВД России «Верхнесалдинский».