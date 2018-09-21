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«Почистила» деньги: мошенница украла 14 тыс. руб. у жительницы Верхней Салды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Почистила» деньги: мошенница украла 14 тыс. руб. у жительницы Верхней Салды

Сегодня, 18:50Общество
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