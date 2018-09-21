Тагильчане смогут задать вопросы министру соцполитики Свердловской области

Министр Андрей Злоказов приедет в Нижний Тагил 28 сентября. Жители города, желающие пообщаться с чиновником, могут записаться на прием с 24 по 26 сентября с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Запись проходит по телефонам: 41-09-86, 41-09-89, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.