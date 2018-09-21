ТСЖ в Верхней Салде больше года не предоставляло льготу за отопление детям-сиротам
ТСЖ «Урал» в Верхней Салде в период с октября 2016 года по 31 декабря 2017 года не предоставляло льготу на оплату отопления детям-сиротам, за которыми закреплена жилплощадь.
В ходе прокурорской проверки выяснялось что за несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей, на праве пользования закреплена жилплощадь. Однако ТСЖ «Урал» в период с октября 2016 года по 31 декабря 2017 года не предоставляло им льготу, положенную законом РФ, на оплату отопления.
По итогу проверки прокуратура Верхней Салды направила в суд исковое заявление в интересах несовершеннолетних. Суд полностью удовлетворил иск и обязал ТСЖ «Урал» произвести перерасчет за коммунальную услугу, списав задолженность по оплате за отопление за период с 1 октября 2016 года по 31 декабря 2017 года.
Не согласившись с вынесенным решением, ТСЖ подало апелляционную жалобу, которая была отклонена.
В сентябре 2018 года ТСЖ «Урал» произвело перерасчет, списав за вышеуказанный период начисление платы за отопление, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.