ТСЖ в Верхней Салде больше года не предоставляло льготу за отопление детям-сиротам

В ходе прокурорской проверки выяснялось что за несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей, на праве пользования закреплена жилплощадь. Однако ТСЖ «Урал» в период с октября 2016 года по 31 декабря 2017 года не предоставляло им льготу, положенную законом РФ, на оплату отопления.

По итогу проверки прокуратура Верхней Салды направила в суд исковое заявление в интересах несовершеннолетних. Суд полностью удовлетворил иск и обязал ТСЖ «Урал» произвести перерасчет за коммунальную услугу, списав задолженность по оплате за отопление за период с 1 октября 2016 года по 31 декабря 2017 года.

Не согласившись с вынесенным решением, ТСЖ подало апелляционную жалобу, которая была отклонена.