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Ветеран труда в Перми приговорен к условному сроку за мак на огороде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ветеран труда в Перми приговорен к условному сроку за мак на огороде

Сегодня, 06:00Общество
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