Ветеран труда в Перми приговорен к условному сроку за мак на огороде

64-летнего жителя Перми суд приговорил к году лишения свободы условно. Причиной стали цветы мака, выросшие на садовом участке пожилого человека. Речь идет о 467 кустах.

Сам мужчина рассказал журналистам, что мак вырос на участке после того, как он завез туда новый грунт. Пропалывать от сорняка грядки он не стал из-за нехватки времени.

Как пишут РИА Новости, по словам адвоката пенсионера, обвинению необходимо было доказать, что мужчина целенаправленно и намеренно сажал мак на собственном участке для дальнейшей продажи, в чем он сомневается.