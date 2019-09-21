Режиссер Коляда отказался от съёмок в кино у Кирилла Серебрянникова
Сегодня, 22:25ОбществоФото: E1.RU
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Кирилл Серебрянников планировал съёмки фильма по роману екатеринбургского писателя Алексея Сальникова под названием «Петровы в гриппе и вокруг него». Николай Коляда отказался от роли именно в этом фильме, сообщает E1.
Коляда рассказал, что представители Серебрянникова впервые вышли на него месяц назад. Ознакомившись со сценарием, екатеринбуржец согласился на роль. Его в тот момент устраивали предложенные условия.
Неделю назад сообщили мне, что съемка в другом городе будет, очень далеко, и что съемки 11 и 12 ноября. Еще и другие числа были, они мне походили, а эти два дня — никак. Я сказал, что не могу, у меня выпуск спектакля в театре Вахтангова с 11 по 22 ноября,рассказал Коляда.
В результате стороны расстались на позитивной волне. Коляда просил передать большую благодарность Серебрянникову за приглашение, но выразил сожаление, что обстоятельства сложились иначе.
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