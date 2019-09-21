Режиссер Коляда отказался от съёмок в кино у Кирилла Серебрянникова

Коляда рассказал, что представители Серебрянникова впервые вышли на него месяц назад. Ознакомившись со сценарием, екатеринбуржец согласился на роль. Его в тот момент устраивали предложенные условия.

Неделю назад сообщили мне, что съемка в другом городе будет, очень далеко, и что съемки 11 и 12 ноября. Еще и другие числа были, они мне походили, а эти два дня — никак. Я сказал, что не могу, у меня выпуск спектакля в театре Вахтангова с 11 по 22 ноября,рассказал Коляда.