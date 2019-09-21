В Екатеринбург прибыли дети, пострадавшие в отеле Турции

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Российские мальчики, которые пострадали во время кулинарного шоу в одном из отелей Турции, доставлены в Екатеринбург и отправлены в ожоговое отделение детской городской больницы № 9, сообщает министерство здравоохранения Свердловской области.
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На данный момент пострадавшие проходят полное обследование специалистами. После этого врачи предпримут все меры, необходимые для их лечения. К отелю у семьи мальчиков претензии нет, так как руководство взяло вину на себя и разместило пострадавших в хорошей клинике, оплатив лечение.
Напомним, инцидент произошёл 18 сентября во время кулинарного файер-шоу в отеле Club Paradiso в турецкой Аланье. Повар допустил ошибку и облил людей горящим маслом. В результате пострадали два мальчика из Екатеринбурга и одна российская девушка.
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