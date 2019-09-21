В Екатеринбург прибыли дети, пострадавшие в отеле Турции

На данный момент пострадавшие проходят полное обследование специалистами. После этого врачи предпримут все меры, необходимые для их лечения. К отелю у семьи мальчиков претензии нет, так как руководство взяло вину на себя и разместило пострадавших в хорошей клинике, оплатив лечение.