В УрГЭУ после гей-скандала студентам раздали значки с голубями

Проведенная акция была приурочена ко Дню мира, который празднуется 21 сентября. Один из студентов вуза рассказал, что значки с голубями вызвали у студентов иные ассоциации.

Тех, кто цепляет на себя эти символы, в шутку называют «голубками», пояснил он.