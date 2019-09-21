В УрГЭУ после гей-скандала студентам раздали значки с голубями

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В Уральском государственном экономическом университете прошла акция ко Дню мира, во время которой студентам раздали значки с изображением голубей. После гей-скандала студенты восприняли акцию с иронией, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Проведенная акция была приурочена ко Дню мира, который празднуется 21 сентября. Один из студентов вуза рассказал, что значки с голубями вызвали у студентов иные ассоциации.
Тех, кто цепляет на себя эти символы, в шутку называют «голубками», пояснил он.
Напомним, что ранее в УрГЭУ произошел скандал — студенту первого курса пригрозили отчислением из-за того, что он состоит в ЛГБТ-группах в соцсетях. В вузе пояснили, что речь шла не об отчислении — молодого человека попросили не заниматься пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.
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