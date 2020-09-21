Дегтярев два месяца на посту главы Хабаровского края. Первые итоги его деятельности

Член экспертно-аналитического совета по вопросам общественно-политического развития Хабаровского края при губернаторе Юрий Матвеев признал, что двух месяцев мало для освоения необъятных просторов региона. В то же время Михаил Дегтярев идет правильной дорогой. Врио губернатора много ездит по территории, знакомится с жителями, там проживающими, а также с чиновниками на местах.