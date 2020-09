Дегтярев два месяца на посту главы Хабаровского края. Первые итоги его деятельности

Михаил Дегтярев находится на посту врио губернатора Хабаровского края всего пару месяцев. За это время он успел решить ряд важных для населения вопросов.

Здесь имеется в виду снижение транспортного налога, расселение людей из ветхого жилья и продление программы льготных авиаперелетов для жителей северных районов края. Издание vostok.today пишет, что сумма транспортного налога в регионе была снижена за счет сокращения расходов на содержание государственных служащих. Казна Хабаровского края сэкономила примерно 400 миллионов рублей. Врио губернатора отчитался о снижении в регионе расходов на содержание чиновников, депутатов и мировых судей. Часть сэкономленных средств пойдет на компенсацию выпадающих доходов от снижения транспортного налога. В результате сумма налога будет сопоставима с той, которую платит население Приморского края, а по ряду позиций ее размер даже снизится. Помимо этого, Михаил Дегтярев продлил действие программы льготных авиаперелетов для жителей северных районов региона. Из краевого бюджета на субсидирование направили 33 миллиона рублей. Данные об этом были озвучены во время поездки Михаила Дегтярева по отдаленным проблемным районам Хабаровского края. Надо сказать, что нынешний врио губернатора за 15 лет стал первым главой региона, приехавшим в Тугуро-Чумиканский район. По словам члена Общественной палаты края Владимира Зубкова, Михаил Дегтярев начал работать, не опираясь на отчеты местной администрации. Врио губернатора лично по факту узнавал всю обстановку в районах. В ходе многочисленных командировок глава региона самостоятельно вникал в проблемы, чтобы найти эффективные пути их решения. Одной из наиболее острых проблем Хабаровского края стал вопрос расселения ветхого и аварийного жилья. Врио губернатора потребовал обновить программу расселения ветхого фонда. В документ включат и дома, признанные аварийными после первого января 2017 года. Вопросы экологии, имеющие значение для населения Хабаровского края, Михаил Дегтярев взял под личный контроль. Так, он обязал инвестора угольного терминала у мыса Веселый провести переговоры с местными жителями. Глава региона считает, что без согласия хабаровчан ни один такой проект не может быть реализован. Член экспертно-аналитического совета по вопросам общественно-политического развития Хабаровского края при губернаторе Юрий Матвеев признал, что двух месяцев мало для освоения необъятных просторов региона. В то же время Михаил Дегтярев идет правильной дорогой. Врио губернатора много ездит по территории, знакомится с жителями, там проживающими, а также с чиновниками на местах. Михаил Дегтярев составил дорожную карту проблем региона и методично ее прорабатывает. В этой работе Дегтярев опирается как на краевые, так и на федеральные ресурсы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter