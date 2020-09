Экс-начальнику УМВД по Екатеринбургу генерал-майору Игорю Трифонову было предъявлено обвинение, сообщает Znak.

Уголовное дело расследуется по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение лицом взятки в особо крупном размере с использованием должностных полномочий»). По словам источника издания, Трифонова планируется этапировать в Екатеринбург для проведения следственных действий. Данные о задержании Трифонова появились в пятницу, 18 сентября. Его подозревают в получении взятки. На данный момент суд заключил его под стражу на один месяц и 30 дней. Суд заключил под арест бывшего главу УМВД Екатеринбурга Трифонова

