Экс-владелец уральского мясокомбината предстанет перед судом

Накануне в суд населенного пункта Березовский поступило уголовное дело Юрия Дубового — уральского бизнесмена и экс-владельца группы компания «Агросервис», а также его делового партнера Николая Исаева, сообщает Znak.

Как выяснилось, Дубовому предъявлено обвинение по двух статьям: «Незаконное получение кредита» и «Организация незаконного получения кредитов». Партнер Николай Исаев обвиняется по первой статье. Заседание суда пока не было определенно, бизнесмены находятся под подпиской о невыезде. Как сообщается в материалах по делу, все нарушения связаны с кредитами, полученными в период с 2011 по 2014 год. Потерпевшими по делу проходят банковские структуры — «Сбербанк» и «Россельхозбанк». Как выяснили следователи, кредиты были выданы банками на основании заведомо ложных сведений, а суммарно ущерб противозаконных действий превысил 500 миллионов рублей. Последними управленцами мясокомбината перед тем, как предприятие закрылось в 2014 году, являлись «Агросервис» и Дубовой, который, как гласит некоторая информация, предпринимал попытку запустить выпуск продукции на других площадках в Свердловской области, однако, безуспешно. В тот же году был подан иск о банкротстве «Агросервиса», а в 2015 Сбербанком было инициировано банкротство Юрия Дубового. Процедура по делу бизнесмена пока не получила своего логического завершения. Напоминаем, что в 2016 году Екатеринбуржский мясокомбинат выкупил имущество тагильского мясокомбината за 1,7 миллиона рублей. Сделка прошла в рамках возвращения заложенности обанкротившегося Юрия Дубового, так как Экс-бенефициар задолжал Сбербанку более 600 миллионов рублей.

