Экс-владелец уральского мясокомбината предстанет перед судом

Последними управленцами мясокомбината перед тем, как предприятие закрылось в 2014 году, являлись «Агросервис» и Дубовой, который, как гласит некоторая информация, предпринимал попытку запустить выпуск продукции на других площадках в Свердловской области, однако, безуспешно. В тот же году был подан иск о банкротстве «Агросервиса», а в 2015 Сбербанком было инициировано банкротство Юрия Дубового. Процедура по делу бизнесмена пока не получила своего логического завершения.