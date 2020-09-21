Эксперты рассказали о рисках для граждан, связанных с резким ростом акциза на табак

Несмотря на то, что такая инициатива все-таки принесет в бюджет дополнительные средства, по мнению экспертов, сумма может оказаться гораздо меньшей, чем предполагалось изначально, и она не компенсирует негативные последствия для кошельков россиян. Если сейчас средняя стоимость пачки сигарет составляет 120 рублей, то в 2021 году она увеличится до 140 рублей. Лишние 20% стоимости на деле обернутся увеличением ежемесячных расходов минимум на 600 рублей, до 4 тысяч рублей в месяц на одного курильщика. При этом средняя заработная плата жителя России составляет около 35 тысяч рублей и доходы населения практически не растут в кризис. По данным издания Лента.ру, в текущем году число россиян с доходом ниже прожиточного минимума резко выросло до 20 миллионов человек. Стоит отметить, что прожиточный минимум составляет 11 468 рублей.