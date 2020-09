Эксперты рассказали о рисках для граждан, связанных с резким ростом акциза на табак

Несколько десятков миллионов россиян испытают на себе негативные последствия поправок в налоговый кодекс. Они были предложены правительством 16 сентября и направлены в Госдуму. Изменения касаются роста акцизов на табачную продукцию.

Такое решение было принято для того, чтобы внести в отечественный бюджет дополнительные средства, недополученные из-за длительного карантина. Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Минздрав, в 2020 году в России зафиксировано более 30 миллионов курильщиков. Именно их семейный бюджет пострадает в первую очередь от повышения цен на сигареты. Министерство финансов предложило увеличить в 2021 году ставку акциза сразу на 20%, на столько же подорожает табак, говорится в публикации ng.ru. Несмотря на то, что такая инициатива все-таки принесет в бюджет дополнительные средства, по мнению экспертов, сумма может оказаться гораздо меньшей, чем предполагалось изначально, и она не компенсирует негативные последствия для кошельков россиян. Если сейчас средняя стоимость пачки сигарет составляет 120 рублей, то в 2021 году она увеличится до 140 рублей. Лишние 20% стоимости на деле обернутся увеличением ежемесячных расходов минимум на 600 рублей, до 4 тысяч рублей в месяц на одного курильщика. При этом средняя заработная плата жителя России составляет около 35 тысяч рублей и доходы населения практически не растут в кризис. По данным издания Лента.ру, в текущем году число россиян с доходом ниже прожиточного минимума резко выросло до 20 миллионов человек. Стоит отметить, что прожиточный минимум составляет 11 468 рублей. По данным Росстата, реальные доходы жителей нашей страны весной 2020 года упали на 8% (последний раз такое падение можно было наблюдать в 1999 году), а покупательская способность снизилась до минимума с 2011 года. Инициатива вызывает опасения и у самих депутатов. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что повышение акцизов на сигареты вынудит россиян перейти на черный рынок и покупать контрафактную продукцию. «В конечном итоге эти деньги забирают из карманов граждан. Не надо провоцировать табачные бунты на ровном месте», – цитирует политика ng.ru. Стоит понимать, что акцизы растут быстрыми темпами последние пять лет, что уже привело к тому, что около 15% сигарет в России продают нелегально. И это проблема не только для здоровья граждан, но и для бюджета. Игроки черного рынка не платят акцизы в отечественную казну, поэтому могут продавать пачку сигарет за 50-70 рублей, делая такую покупку привлекательной для клиентов. Рост акцизов на 20% приведет к тому, что 30% табачного рынка отойдет нелегальным продавцам, а собираемость акцизов сократится. Второй удар придется на ритейлеров, так как возрастет количество контрабандных сигарет, покупать легальный табак станут меньше. Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов пояснил, что удар по официальному бизнесу в кризис создаст проблемы со взносами, налогами и рабочими местами. При этом не получится оздоровить население – покупать будут дешевые и не всегда качественные сигареты. Вредные привычки россияне бросать станут лишь в том случае, если будет альтернатива в виде популяризации спорта. - Уже не один год обсуждаются различные инициативы, которые пока не получают развития. Вот и получается, что в настоящее время каждая седьмая сигарета куплена на черном рынке. Ущерб от нелегального рынка федеральному бюджету оценивался примерно в 100 миллиардов рублей по итогам 2019 года, - рассказал в беседе с «Новыми известиями» политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов. Чтобы удовлетворить нужды бюджета и не нагружать граждан, стоит сделать рост акцизов не таким взрывным. Например, в Налоговом кодексе повышение акцизов уже было заложено на уровне инфляции – 4%. Эксперты сошлись во мнении, что минимальный ущерб нанесет повышение ставки на 8-10%, это не раздует нелегальный рынок, а федеральный бюджет получит доход до 630 миллиардов рублей от легального табачного бизнеса.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter