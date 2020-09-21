Эмигрирующий из России Николай Коляда набирает новых актеров в театр

По словам Коляды, театр объявил кастинг, потому что не хватает актеров и труппа будет расширяться. Однако, многие в театральном сообществе считают, что дополнительный набор может быть связан с заменой части актеров.
Ранее на сборе коллектива театра обсуждалась ситуация, происходящая в Камерном театре. Вместо него собираются открыть продюсерский центр, а главного режиссера Дмитрия Касимова хотят уволить. Коляда раскритиковал Касимова, но некоторые актеры встали на его защиту, что привело к негативу со стороны драматурга.
Напомним, ранее Николай Коляда заявил, что на первый в этом сезоне спектакль приобрели всего 10 билетов, а «Коляда-театр» никому не нужен.