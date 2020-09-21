Эмигрирующий из России Николай Коляда набирает новых актеров в театр

Эмигрирующий из России Николай Коляда набирает новых актеров в театр

Сегодня, 17:35ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Драматург Николай Коляда, который ранее объявил об уходе из театра и эмиграции из России, набирает молодых мужчин-актеров. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Коляды, театр объявил кастинг, потому что не хватает актеров и труппа будет расширяться. Однако, многие в театральном сообществе считают, что дополнительный набор может быть связан с заменой части актеров.

Ранее на сборе коллектива театра обсуждалась ситуация, происходящая в Камерном театре. Вместо него собираются открыть продюсерский центр, а главного режиссера Дмитрия Касимова хотят уволить. Коляда раскритиковал Касимова, но некоторые актеры встали на его защиту, что привело к негативу со стороны драматурга.

Напомним, ранее Николай Коляда заявил, что на первый в этом сезоне спектакль приобрели всего 10 билетов, а «Коляда-театр» никому не нужен.

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