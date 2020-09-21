«Галамарт» открывается в Тагиле: 26 сентября «Второй товар за 1 рубль»!

Также с 14 по 30 сентября на товары для детей «Три кота» будет действовать скидка 30%, плюс встречайте еще акции «Второй товар за рубль»! С 30 сентября по 13 октября – на расчески, зеркала и косметику для ухода, 3 октября – на сантехнику, с 30 сентября по 6 октября – на монтажную пену, герметики и клей, а также на парфармацевтику (23 и 30 сентября, 7 октября). Приходите всей семьей: покупать с «Галамартом» выгодно всегда!