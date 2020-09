«Галамарт» открывается в Тагиле: 26 сентября «Второй товар за 1 рубль»!

21 сентября после реконструкции в Нижнем Тагиле вновь открывается магазин постоянных распродаж «Галамарт».

Для гостей уже заготовлено множество выгодных предложений, которые, как водится, действуют не только в сам день открытия, но и после. Так, в честь Дня рождения «Галамарта» абсолютно на весь ассортимент 26 сентября будет действовать акция «Второй товар за 1 рубль»! На бытовую технику, игрушки, хозтовары, текстиль, посуду – на все-все-все. Адрес магазина: г. Нижний Тагил, ТЦ «Феникс», ул. Фрунзе, 56, 1 этаж. Кроме того, с 21 сентября по 6 октября встречайте спеццены: набор вешалок – 129 рублей, тканевая маска для лица – 35 рублей, кофр для хранения с крышкой – 189 рублей, утюг с отпаривателем – 1 299 рублей, беспроводные наушники в кейсе – 999 рублей. Это, кстати, не все специальные цены. Photo: Галамарт И суперпредложение: ЖК-телевизор LEBEN с диагональю 81 см – за 6 499 рублей, а с диагональю 109 см – за 14 990 рублей! Насыщенные краски, реалистичные цены, USB-приставка, 3 входа HDMI и 2 разъема USB, наконец, просто стильные современные модели – как раз то, что надо для уютной осени. Photo: Галамарт Также с 14 по 30 сентября на товары для детей «Три кота» будет действовать скидка 30%, плюс встречайте еще акции «Второй товар за рубль»! С 30 сентября по 13 октября – на расчески, зеркала и косметику для ухода, 3 октября – на сантехнику, с 30 сентября по 6 октября – на монтажную пену, герметики и клей, а также на парфармацевтику (23 и 30 сентября, 7 октября). Приходите всей семьей: покупать с «Галамартом» выгодно всегда! Photo: Галамарт Адрес: г. Нижний Тагил, ТЦ «Феникс», ул. Фрунзе, 56, 1 этаж. Часы работы: 09.00-21.00 www.galamart.ru

