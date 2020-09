Храм на Крови в Екатеринбурге отметил 20-летие

В Екатеринбурге отметили 20-летие Храма на Крови, пишут «Европейско-азиатские новости».

Екатеринбургская епархия отметила 20-летие со дня основания Храма на Крови. Он был построен на месте дома Ипатьева. Именно там были расстреляны члены царской семьи. Как отмечает пресс-служба епархии, были вручены награды тем, кто участвовал в закладке храма. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл наградил грамотами бывшего главу Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, бывшего главного архитектора области Григория Мазаева и других общественников и политиков. По словам руководителя пресс-службы епархии Анжелы Тамбовой, грамота также подготовлена для бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Он являлся одним из инициаторов строительства храма. Напомним, Храм-на-Крови был заложен в Екатеринбурге 23 сентября 2000 года патриархом Алексием II. Работает он с 2003 года. В Екатеринбурге мужчина ради шутки «заминировал» храмы и стадион

