Храм на Крови в Екатеринбурге отметил 20-летие

Екатеринбургская епархия отметила 20-летие со дня основания Храма на Крови. Он был построен на месте дома Ипатьева. Именно там были расстреляны члены царской семьи.
Как отмечает пресс-служба епархии, были вручены награды тем, кто участвовал в закладке храма.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл наградил грамотами бывшего главу Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, бывшего главного архитектора области Григория Мазаева и других общественников и политиков.
По словам руководителя пресс-службы епархии Анжелы Тамбовой, грамота также подготовлена для бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Он являлся одним из инициаторов строительства храма.
Напомним, Храм-на-Крови был заложен в Екатеринбурге 23 сентября 2000 года патриархом Алексием II. Работает он с 2003 года.