Казачий атаман предупредил о сожжении бара в Екатеринбурге «религиозными фанатиками»

Казачий атаман предупредил о сожжении бара в Екатеринбурге «религиозными фанатиками»

Сегодня, 16:05ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Казачий атаман станицы Горный Щит, которая входит в состав Екатеринбурга, Олег Сененко, предупредил, что новый бар «Бесы» может быть сожжен «религиозными фанатиками», сообщает издание «Подъем».

По мнению Сененко, название бара может оскорбить чувства верующих и является провокационным.

Зачем Минюст пропускает такое название? Само государство провоцирует конфликт. Туда же могут полететь коктейли Молотова, страшные вещи могут произойти, предостерег он.

Гастробар «Бесы» готовится к открытию. Координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин надеется, что этого не произойдет. Он считает, что с таким названием владельцы хотят «хайпануть и заработать денег».

Ранее в оскорблении чувств верующих уличили журналиста Максима Румянцева, который судится с екатеринбуржцем Максимом Шибановым после конфликта, произошедшего между ними в сквере у Театра драмы.

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