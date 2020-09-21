Казачий атаман предупредил о сожжении бара в Екатеринбурге «религиозными фанатиками»

По мнению Сененко, название бара может оскорбить чувства верующих и является провокационным.
Зачем Минюст пропускает такое название? Само государство провоцирует конфликт. Туда же могут полететь коктейли Молотова, страшные вещи могут произойти, предостерег он.
Гастробар «Бесы» готовится к открытию. Координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин надеется, что этого не произойдет. Он считает, что с таким названием владельцы хотят «хайпануть и заработать денег».
Ранее в оскорблении чувств верующих уличили журналиста Максима Румянцева, который судится с екатеринбуржцем Максимом Шибановым после конфликта, произошедшего между ними в сквере у Театра драмы.