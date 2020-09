На Урале суд оставил в СИЗО обвиняемого в гибели восьми человек после поджога барака

В Екатеринбурге суд отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения 28-летнему Александру Понкратову, который хотел выйти под домашний арест, сообщает E1.

С ходатайством к суду обратилась защита обвиняемого. Однако судья посчитал, что он может попытаться скрыться. Поэтому Понкратов был оставлен в СИЗО до конца года. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство). Напомним, трагедия произошла 27 марта. Тогда в пожаре погибли семь человек, еще один скончался в больнице. Александр Понкратов был задержан в апреле недалеко от места пожара, который случился 2 апреля на улице Шефская, 30а. В рюкзаке подозреваемого была обнаружена горючая жидкость. На следственном эксперименте он показал, как вылил жидкость и бутылки у входа в барак. Психологическая экспертиза показала, что подозреваемый вменяем.

