На Урале суд оставил в СИЗО обвиняемого в гибели восьми человек после поджога барака

На Урале суд оставил в СИЗО обвиняемого в гибели восьми человек после поджога барака

Сегодня, 16:31ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге суд отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения 28-летнему Александру Понкратову, который хотел выйти под домашний арест, сообщает E1.

С ходатайством к суду обратилась защита обвиняемого. Однако судья посчитал, что он может попытаться скрыться. Поэтому Понкратов был оставлен в СИЗО до конца года. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство).

Напомним, трагедия произошла 27 марта. Тогда в пожаре погибли семь человек, еще один скончался в больнице. Александр Понкратов был задержан в апреле недалеко от места пожара, который случился 2 апреля на улице Шефская, 30а. В рюкзаке подозреваемого была обнаружена горючая жидкость. На следственном эксперименте он показал, как вылил жидкость и бутылки у входа в барак. Психологическая экспертиза показала, что подозреваемый вменяем.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
судсизоарестЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ
«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы