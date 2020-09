Сергей Новиков о втором раунде Дебатла: у Тюмени было преимущество

Организатор дебатов, полуфиналист «Лидеров России» Сергей Новиков оценил выступление команд Нижнего Тагила и Тюмени в игре 1/8 финала проекта «Дебатл». Эксперт объяснил свои оценки, которые выставил как судья этого поединка (темой в нем стала «Мифологизация истории»).

По словам Новикова, более легкая позиция в доказывании досталась капитану тюменцев Алексею Ларионову: что история не терпит мифов и заниматься ей должны профессиональные историки. Нижнему Тагилу пришлось отстаивать мнение, что героизация личностей и мифологизация исторических событий необходима. Это требовало серьезных усилий в эмоциональном воздействии на публику, с чем капитан «танкограда» Дмитрий Арды справился слабо: Алексей, конечно, был в более выигрышной позиции, такую сторону было легче защищать. Перед Дмитрием стояла нетривиальная задача. Ему нужно было занимать более эмоциональную позицию. Он, безусловно, пытался, но, на мой взгляд, получилось не очень. В плане аргументации Тюмень «недокрутила», не использовав слабости в позиции оппонента. У позиции соперника были уязвимые стороны, можно было бы по ним намного больше пройтись и поставить его в еще более невыгодное положение,прокомментировал Сергей Новиков, добавив, что Нижний Тагил в своих доводах выглядел совсем бледно. Когда дело дошло до полемики, Дмитрий Арды запутался и по сути высказал поддержку позиции соперника, отметил эксперт. По артистизму капитан тюменцев Алексей Ларионов выглядел уверенно, четко говорил и формулировал мысли, не запинался, а вот оппонент этим похвастаться не смог. Тюмень, напомним, уверенно выиграла по итоговой сумме баллов 41 против 29 и в ¼ финала встретится с командой Оренбурга. Video: YouTube-канал "Город55"

