Сергей Новиков о втором раунде Дебатла: у Тюмени было преимущество

Алексей, конечно, был в более выигрышной позиции, такую сторону было легче защищать. Перед Дмитрием стояла нетривиальная задача. Ему нужно было занимать более эмоциональную позицию. Он, безусловно, пытался, но, на мой взгляд, получилось не очень.