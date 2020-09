Ученица школы № 49 в Нижнем Тагила Александра Иванова стала серебряным призером финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщает управление образования города.

Победа школьнице досталась в компетенции «Технологи моды». Соревнование Photo: сайт Управления образования в Нижнем Тагиле Напомним, тагильчанка Майя Хромых заняла третье место на этапе Кубка России в Сызрани. Для нее это было дебютное выступление. На первом месте оказалась двукратная чемпионка России Анна Щербакова. Тагильская фигуристка получила «бронзу» на этапе Кубка России

