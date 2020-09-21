Тренер коммуникации Иван Притуляк оценил участников Дебатла

«От того, насколько логично вы рассуждаете, зависит, как вас воспринимают на слух. От того, насколько вы истинно верите в то, что вы говорите, зависит то, как вас воспринимают визуально. В этом случае оба вы, к сожалению, не продемонстрировали тех ярких качеств, которых можно бы ожидать от спикеров», — высказался Иван Притуляк.