Церковь вновь призывает исключить аборты и ЭКО из ОМС

Русская православная церковь опять призвала государство вывести ЭКО из программы обязательного медицинского страхования, сообщают «Новые известия».

По словам главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священника Федора Лукьянова, экстракорпоральное оплодотворение не должно использоваться как средство от лечения бесплодия. Он заметил, что существует связь между абортами и ЭКО, так как именно они приводят к бесплодию. Бесплодный человек — это клиент ЭКО,говорит священник. Русская православная церковь давно высказывается против абортов, однако пока получает от властей только отказы. Напомним, что весной РПЦ предложила ввести мораторий на аборты во время пандемии, но Минздрав все же рекомендовал провести процедуру, если болезнь протекает в тяжелой форме, так как лечение COVID-19 может сказаться на здоровье ребенка. Губернатор посоветовал свердловчанкам пока не беременеть

