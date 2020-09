В понедельник в Екатеринбурге выпал первый снег, сообщают «РИА Новости».

Осадки пошли утром, однако снежный покров образоваться не успел. Ночью также отмечали заморозки. Напомним, что синоптиками обещано еще одно «бабье лето» на Урале. С 22 сентября температура будет достигать до +22 гардусов. Синоптики пообещали еще одно «бабье лето» на Урале

