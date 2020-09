Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня подписал указ о снятии ряда ограничений по COVID-19. Документ размещен на информационном портале правовой информации региона.

Согласно данному указу, разрешена работа букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приёма ставок. Однако до 28 сентября режим самоизоляции продлен для граждан старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Напомним, в Свердловской области постепенно снимают ограничения по коронавирусу. В частности, открыты детские сады, кинотеатры и зоопарки. Одним из последних разрешена работа организаций дополнительного образования.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter