Жителей Нижнего Тагила напугали звуки сирен

Сегодня тагильчане были напуганы звуками сирены. Об этом сообщили жители города в социальных сетях.

Как рассказали TagilCity.ru в единой диспетчерской службе Нижнего Тагила, проводится плановая проверка сирен в соответствии с распоряжением администрации. Она будет продолжаться в течении нескольких дней, пока запустили только две сирены. Специалист выезжает на место, а сигнал поступает с пульта оперативного дежурного. Сирены запускаются в тестовом режиме на несколько секунд, чтобы не привлекать внимание населения, рассказали TagilCity.ru в ЕДДС. Далее будет проведена централизованная проверка в Свердловской области, сирены будут запускать с Екатеринбурга. Напомним, 22 июня в День памяти и скорби в Нижнем Тагиле были включены сирены в городе.

