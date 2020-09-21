Жителей Нижнего Тагила напугали звуки сирен

Жителей Нижнего Тагила напугали звуки сирен

Сегодня, 11:48ОбществоPhoto: pixabay.com
Сегодня тагильчане были напуганы звуками сирены. Об этом сообщили жители города в социальных сетях.

Как рассказали TagilCity.ru в единой диспетчерской службе Нижнего Тагила, проводится плановая проверка сирен в соответствии с распоряжением администрации.

Она будет продолжаться в течении нескольких дней, пока запустили только две сирены.

Специалист выезжает на место, а сигнал поступает с пульта оперативного дежурного.

Сирены запускаются в тестовом режиме на несколько секунд, чтобы не привлекать внимание населения, рассказали TagilCity.ru в ЕДДС.

Далее будет проведена централизованная проверка в Свердловской области, сирены будут запускать с Екатеринбурга.

Напомним, 22 июня в День памяти и скорби в Нижнем Тагиле были включены сирены в городе.

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