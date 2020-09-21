Жителей Нижнего Тагила напугали звуки сирен

Как рассказали TagilCity.ru в единой диспетчерской службе Нижнего Тагила, проводится плановая проверка сирен в соответствии с распоряжением администрации.
Она будет продолжаться в течении нескольких дней, пока запустили только две сирены.
Специалист выезжает на место, а сигнал поступает с пульта оперативного дежурного.
Сирены запускаются в тестовом режиме на несколько секунд, чтобы не привлекать внимание населения, рассказали TagilCity.ru в ЕДДС.
Далее будет проведена централизованная проверка в Свердловской области, сирены будут запускать с Екатеринбурга.
Напомним, 22 июня в День памяти и скорби в Нижнем Тагиле были включены сирены в городе.