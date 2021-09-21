200 тысяч заплатит МФО жительнице Екатеринбурга за телефонные угрозы

200 тысяч заплатит МФО жительнице Екатеринбурга за телефонные угрозы
200 тысяч заплатит МФО жительнице Екатеринбурга за телефонные угрозы
Сегодня, 14:12ОбществоФото: 1MI
Суд в Екатеринбурге постановил взыскать с МФО в пользу жительницы уральской столицы 200 тысяч рублей. После оформления микрозайма, женщина начала получать необоснованные телефонные угрозы с требованиями погасить несуществующую задолженность.

Областной суд Свердловской области оставил решение низшей инстанции по делу о компенсации морального вреда екатеринбурженке на сумму в 200 тысяч рубле без изменений, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В сентябре 2020 года жительница уральской столицы взяла микрозайм в компании ООО «Поколение» на сумму чуть более 80 тысяч рублей. Почти 2 тысячи кредиторы сразу же списали в счет уплаты процентов.

Через несколько дней клиентке МФО стали приходить угрожающие сообщения на телефон с требованием погасить несуществующую задолженность. При этом, как установил суд, никаких реквизитов для оплаты в сообщениях не было.

Женщина обратилась в ФССП Свердловской области, где после проведения расследования, выяснили, что кредитор грубо нарушил законодательство в ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований, направленных на возврат просроченной кредиторской задолженности).

Районный суд Екатеринбурга постановил взыскать с МФО 200 тысяч рублей в пользу клиентки, после апелляции кредитора, Областной суд оставил решение без изменений.

Напомним, жительница Нижнего Тагила лишилась 4,5 миллионов рублей после недельной «обработки» телефонными аферистами. 62-летняя женщина сама переводила деньги на счета мошенников.

Сюжеты:
Екатеринбург
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