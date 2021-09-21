Дом купца Аксенова в Нижнем Тагиле планируется приватизировать

Дом купца Аксенова в Нижнем Тагиле планируется приватизировать
Дом купца Аксенова в Нижнем Тагиле планируется приватизировать
Сегодня, 12:40ОбществоФото: сайт министерства инвестиций и развития Свердловской области.
Памятник истории и культуры местного значения XIX века Дом купца Аксенова в Нижнем Тагиле планируется приватизировать. Он находится в руинированном состоянии.

Здание является нежилым. В нем два этажа, а площадь составляет 260,4 квадратных метра. Об этом говорится в прогнозном плане приватизации на 2022 год, размещенном на сайте администрации.

По информации Министерства инвестиций и развития Свердловской области, объект был построен во второй половине XIX века, а к 1920-м годам здание часовни обветшало. В 1924 году старообрядцами часовня была «перенесена» в дом на Малой Вогульской. А здание на улице Ленина было отдано Горкомхозу.

Как пояснили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, в прогнозный план, как правило, включается недвижимое имущество, которое не используется для целей реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Также, в целях привлечения частных инвестиций и вовлечение объектов недвижимости в хозяйственный оборот, в Прогнозный план включаются здания и помещения, находящееся в аварийном состоянии и требующие значительных средств на их ремонт и восстановление, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе.

Там отметили, что согласно законодательству, продажа муниципального имущества в собственность физических или юридических лиц называется приватизацией. Она планируется путем разработки проекта на плановый период. Поэтому другая документация, в том числе и «план продаж» не готовятся.

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