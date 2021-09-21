Наркотики в кабинете полиции и подробности теракта. Итоги дня в Свердловской области

Новость о наркотиках, найденных в кабинете отдела полиции № 20 Нижнего Тагила, распространяется в СМИ. Запрещенные вещества были обнаружены в тайнике в потолке. По словам инсайдера, в этом месте сверток мог обнаружить только тот, кто его туда спрятал. Кроме того, сотрудников кабинета заставляли увольняться, у них был конфликт с руководством. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, будет назначена экспертиза ДНК.