Отрицавший опьянение за рулем тагильчанин получил 350 часов исправительных работ

К лишению прав на два года и 350 часам обязательных работ приговорил Дзержинский районный суд тагильчанина, который по данным алкотестера оказался трезвым, но отказался от освидетельствования на наркотики в больнице.

В марте 2020 года тагильчанин был лишен прав на 1 год и 7 месяцев, а также оштрафован на 30 тысяч рублей за пьяную езду. Однако 6 августа он был вновь остановлен полицейскими за рулем «Лады» на Вагонке. Сотрудники правоохранительных органов заметили, что мужчина находится в состоянии опьянения и попросили его в присутствии понятых пройти освидетельствование на алкоголь. Алкотестер показал отсутствие этилового спирта. Тогда полицейские отправили задержанного на освидетельствование в больницу, где он отказался сдавать анализы. По словам самого подсудимого, в больнице ему выдали банку для сбора мочи. В туалет с ним прошла медсестра и стала наблюдать за его действиями. Он просил ее отвернуться, потому что стеснялся. Но женщина стала вести себя нагло, снимала с него штаны и просила поторопиться. Именно поэтому он отказался. Несмотря на то, что водитель отрицал свою вину, в суде удалось доказать обратное. Так, инспекторы ГИБДД показали, что автомобиль был остановлен, потому что вилял из стороны в сторону. Речь мужчины за рулем была заторможена, а взгляд «стеклянный», при этом алкоголем от него не пахло. Кроме того, врач психиатр-нарколог тагильской «Психиатрической больницы № 7» рассказал, что обвиняемый неоднократно проходил лечение от героиновой наркозависимости. Когда он был доставлен в больницу, то у него были признаки наркотического опьянения: узкие зрачки, шаткая и неуверенная походка, бледность кожи, замедленный темп мышления, нарушенная речь. В итоге, суд счел тагильчанина виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Напомним, 17 сентября в Нижнем Тагиле пьяный водитель на Nissan въехал в Toyota Land Cruiser, удирая от сотрудников ГИБДД. В результате аварии обе иномарки получили механические повреждения. Стали известны подробности пьяного ДТП с погоней в Нижнем Тагиле

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