Отрицавший опьянение за рулем тагильчанин получил 350 часов исправительных работ

Отрицавший опьянение за рулем тагильчанин получил 350 часов исправительных работ
Отрицавший опьянение за рулем тагильчанин получил 350 часов исправительных работ
Сегодня, 15:23ОбществоФото: 1MI
К лишению прав на два года и 350 часам обязательных работ приговорил Дзержинский районный суд тагильчанина, который по данным алкотестера оказался трезвым, но отказался от освидетельствования на наркотики в больнице.

В марте 2020 года тагильчанин был лишен прав на 1 год и 7 месяцев, а также оштрафован на 30 тысяч рублей за пьяную езду. Однако 6 августа он был вновь остановлен полицейскими за рулем «Лады» на Вагонке. Сотрудники правоохранительных органов заметили, что мужчина находится в состоянии опьянения и попросили его в присутствии понятых пройти освидетельствование на алкоголь. Алкотестер показал отсутствие этилового спирта.

Тогда полицейские отправили задержанного на освидетельствование в больницу, где он отказался сдавать анализы.

По словам самого подсудимого, в больнице ему выдали банку для сбора мочи. В туалет с ним прошла медсестра и стала наблюдать за его действиями. Он просил ее отвернуться, потому что стеснялся. Но женщина стала вести себя нагло, снимала с него штаны и просила поторопиться. Именно поэтому он отказался.

Несмотря на то, что водитель отрицал свою вину, в суде удалось доказать обратное. Так, инспекторы ГИБДД показали, что автомобиль был остановлен, потому что вилял из стороны в сторону. Речь мужчины за рулем была заторможена, а взгляд «стеклянный», при этом алкоголем от него не пахло.

Кроме того, врач психиатр-нарколог тагильской «Психиатрической больницы № 7» рассказал, что обвиняемый неоднократно проходил лечение от героиновой наркозависимости. Когда он был доставлен в больницу, то у него были признаки наркотического опьянения: узкие зрачки, шаткая и неуверенная походка, бледность кожи, замедленный темп мышления, нарушенная речь.

В итоге, суд счел тагильчанина виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Напомним, 17 сентября в Нижнем Тагиле пьяный водитель на Nissan въехал в Toyota Land Cruiser, удирая от сотрудников ГИБДД. В результате аварии обе иномарки получили механические повреждения.

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