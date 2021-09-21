Русские сказки станут темой ледового городка в Екатеринбурге

Русские сказки станут темой ледового городка в Екатеринбурге
Русские сказки станут темой ледового городка в Екатеринбурге
Сегодня, 19:03ОбществоФото: 1MI
Стало известно, какая тема будет у ледового городка в Екатеринбурге. Совещание по подготовке столицы Урала к Новому году провел глава города Алексей Орлов. Планируется, что городок заработает 29 декабря, а его главной темой станут русские сказки.

Предполагается, что на площади 1905 года будут установлены горки, сцена для выступлений, фотозоны, ледовые скульптуры и елка, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

В день церемонии открытия пройдет концерт, после чего гости услышат поздравление президента РФ Владимира Путина и смогут увидеть праздничный фейерверк. Также в различных районах города появятся развлекательные площадки для детей и взрослых.

Напомним, в конце августа стало известно, что утверждена концепция ледового городка, который будет построен на Театральной площади в Нижнем Тагиле. В 2021 году он будет посвящен героям «Союзмульфильма». Студии исполняется 85 лет.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
праздникледовый городокНовый годЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы