Русские сказки станут темой ледового городка в Екатеринбурге

Стало известно, какая тема будет у ледового городка в Екатеринбурге. Совещание по подготовке столицы Урала к Новому году провел глава города Алексей Орлов. Планируется, что городок заработает 29 декабря, а его главной темой станут русские сказки.

Предполагается, что на площади 1905 года будут установлены горки, сцена для выступлений, фотозоны, ледовые скульптуры и елка, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. В день церемонии открытия пройдет концерт, после чего гости услышат поздравление президента РФ Владимира Путина и смогут увидеть праздничный фейерверк. Также в различных районах города появятся развлекательные площадки для детей и взрослых. Напомним, в конце августа стало известно, что утверждена концепция ледового городка, который будет построен на Театральной площади в Нижнем Тагиле. В 2021 году он будет посвящен героям «Союзмульфильма». Студии исполняется 85 лет. Герои «Союзмульфильма» появятся в ледовом городке Нижнего Тагила в 2022 году

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter