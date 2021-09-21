Русские сказки станут темой ледового городка в Екатеринбурге

Предполагается, что на площади 1905 года будут установлены горки, сцена для выступлений, фотозоны, ледовые скульптуры и елка, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
В день церемонии открытия пройдет концерт, после чего гости услышат поздравление президента РФ Владимира Путина и смогут увидеть праздничный фейерверк. Также в различных районах города появятся развлекательные площадки для детей и взрослых.
Напомним, в конце августа стало известно, что утверждена концепция ледового городка, который будет построен на Театральной площади в Нижнем Тагиле. В 2021 году он будет посвящен героям «Союзмульфильма». Студии исполняется 85 лет.