«Справедливая Россия» оказалась участником нескольких скандалов в Башкирии

В преддверии выборов 19 сентября отделение партии «Справедливая Россия» в Башкирии оказалось замешанным сразу в нескольких скандалах. Они произошли после назначения Гаджимурада Омарова на должность регионального главы этого политического блока.

Сообщается, что Омаров участвовал в выборах и в качестве кандидата по Южному одномандатному округу Республики Дагестан. Как считают эксперты, такая политическая рокировка со стороны главы партии Сергея Миронова может быть связана с серьезными конкурентами Омарова в Дагестане, информирует mkset.ru. Многих удивило такое решение Миронова, поскольку жители Башкирии, как правило, не очень дружелюбно настроены к политическим гостям из других регионов. Кроме того, Омаров не вел запоминающуюся деятельность и редко бывал в Башкирии. Зато заявил о нарушении прав жителей Дагестана, причем когда он об этом говорил, то находился в территориальном избиркоме Демского района Уфы. Омаров лишил партийного статуса примерно 3 тысячи соратников, а также сместил с должности главу БРО ПП Юрия Игнатьева. Новый глава отделения «Справедливой России» в Башкирии отметил: такие решения он принял связи с тем, что отделение стало «аморфной и формально раздутой организацией». В ответ свыше 40 членов партии аннулировали назначение нового главы и выбрали на его место Александра Бондаренко. Свои поступки они объяснили необходимостью спасти партию. Как подчеркнул Бондаренко, действия Омарова по факту привели к обнулению электорального ресурса, который нарабатывался в течение многих лет. «На местах он не имеет электоральной поддержки. Фактически рейтинг партии стремился к нулю», — сказал Бондаренко. В ряде каналов в Telegram также появилась информация о взаимодействии Омарова с организаторами беспорядков на Куштау, экстремистами «Башкорт» и сторонниками Алексея Навального. Кроме того, Омаров призывал освободить «кармаскалинскую четверку», которой вменяют статьи за хулиганство с использованием оружия, его хранение и подготовку к преступлению. Бывшие соратники считают, что действия Гаджимурада Омарова вызвали «маргинализацию партии». С учетом событий, связанных с новым главой отделения партии в Башкирии, результаты предварительных итогов голосования выглядят вполне логично. Но Сергей Миронов, возглавляющий данный политический блок, вместо того, чтобы признать свои ошибки, пригрозил не признавать итоги подсчета голосов.

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