Свердловчанин пожаловался на работу на проходной после восстановления в должности

Свердловчанин пожаловался на работу на проходной после восстановления в должности
Свердловчанин пожаловался на работу на проходной после восстановления в должности
Сегодня, 13:19ОбществоФото: 1MI
Сотрудник одного из предприятий Сухого Лога вынужден присутствовать в рабочие часы на проходной предприятия. После восстановления в должности по решению суда администрация компании организовала ему рабочее место на проходной.

В конце февраля 2021 года сотрудника предприятия в Сухом Логу уволили: официально это было оформлено как «по соглашению сторон», в действительности же начальника службы технического сервиса уволили за причинение компании убытков, сообщает ЕАН.

Со слов руководства, уволенный подписал акт о приеме выполненных работ подрядчиком — еще одним предприятием Сухого Лога, в котором были прописаны не выполненные работы. Однако проверка этого факта сотрудниками полиции не выявила состава преступления.

Решением Свердловского областного суда сотрудник был восстановлен в должности, но дальше проходной его не пустили: рабочий стол ему поставили прямо там, для контроля, над столом установили видеокамеру.

По словам восстановленного сотрудника, он просто высиживает рабочие часы на проходной: с 08:00 до 17:00, так как для его должности в настоящее время нет работы: по соглашению между ним и руководством предприятия, ему платят 2/3 должностного оклада. 31 октября текущего года должность будет сокращена.

Напомним, победительницу конкурса красоты «Краса Росгвардии» восстановили после увольнения в должности по решению суда в Екатеринбурге.

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