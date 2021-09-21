ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге подал встречный иск к H&M на 21 миллион

Екатеринбургский ТРЦ «Гринвич» подал встречный иск к своему арендатору — магазину H& M, с требованием выплатить более 21 миллиона рублей, сообщает «КП-Екатеринбург».
Претензии между «Гринвичем» и магазином H& M возникли в 2020-м году: тогда арендатор требовал с ТЦ сначала 33 миллиона рублей неустойки за простой, который возник в результате отсутствия электроэнергии в магазине. Затем H& M потребовал с «Гринвича» уже более 100 миллионов.
Обе стороны отказываются от комментариев, арбитражный суд Свердловской области принял встречный иск к производству.
Напомним, обоюдные претензии ТЦ «Гринвич» и H& M продолжаются в Екатеринбурге несколько месяцев. Компании периодически пытаются взыскать друг с друга многомиллионные неустойки.