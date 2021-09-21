ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге подал встречный иск к H&M на 21 миллион

Претензии между «Гринвичем» и магазином H& M возникли в 2020-м году: тогда арендатор требовал с ТЦ сначала 33 миллиона рублей неустойки за простой, который возник в результате отсутствия электроэнергии в магазине. Затем H& M потребовал с «Гринвича» уже более 100 миллионов.