ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге подал встречный иск к H&M на 21 миллион

ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге подал встречный иск к H&M на 21 миллион
ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге подал встречный иск к H&M на 21 миллион
Сегодня, 13:33ОбществоФото: 1MI
Торговый центр «Гринвич» в Екатеринбурге подал встречный иск к компании H&M с требованием выплатить более 21 миллиона рублей.

Екатеринбургский ТРЦ «Гринвич» подал встречный иск к своему арендатору — магазину H& M, с требованием выплатить более 21 миллиона рублей, сообщает «КП-Екатеринбург».

Претензии между «Гринвичем» и магазином H& M возникли в 2020-м году: тогда арендатор требовал с ТЦ сначала 33 миллиона рублей неустойки за простой, который возник в результате отсутствия электроэнергии в магазине. Затем H& M потребовал с «Гринвича» уже более 100 миллионов.

Обе стороны отказываются от комментариев, арбитражный суд Свердловской области принял встречный иск к производству.

Напомним, обоюдные претензии ТЦ «Гринвич» и H& M продолжаются в Екатеринбурге несколько месяцев. Компании периодически пытаются взыскать друг с друга многомиллионные неустойки.

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Екатеринбург
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