ВКонтакте разделила призовой фонд VK Cup среди сильнейших

ВКонтакте разделила призовой фонд VK Cup среди сильнейших

ВКонтакте разделила призовой фонд VK Cup среди сильнейших

21 сентября, 16:23
Общество
Фото: Вконтакте
VK Cup собрал рекордные для таких мероприятий 4 500 заявок от русскоязычных IT-специалистов. Сильнейшие разработчики и дизайнеры разделили призовой фонд в 3,72 млн рублей.

ВКонтакте подвела итоги чемпионата VK Cup. Соревнования прошли по четырём направлениям: спортивному программированию, мобильной разработке, машинному обучению и дизайну интерфейсов. Больше всего заявок зарегистрировано в спортивном программировании — 2 077 человек, из них до отборочного тура добралась почти половина, а в финале сразились 32 человека. В каждом из направлений было семь призовых мест.

В связи с переходом VK Cup в онлайн Команда ВКонтакте увеличила призовой фонд на миллион рублей — он составил 3,72 миллиона. Победители направлений получили кубки чемпионата и денежный приз 300 тысяч рублей, финалисты со второго по седьмое место выиграли от 20 до 250 тысяч рублей и получили мерч ВКонтакте.

Соревнования по спортивному программированию проводились на одной из крупнейших мировых площадок — платформе Codeforces — при судействе её непосредственного основателя Михаила Мирзаянова. Чемпионат по ML проходит на платформе All Cups от Mail.ru Group.

Второй год подряд финалисты турнира собираются онлайн для обеспечения безопасности участников, в этом году трансляцию проводили из штаба ВКонтакте в Санкт-Петербурге. Итоговый раунд также прошёл удалённо. Прямая трансляция защиты участниками своих проектов в финале, а также объявление победителей VK Cup проводились из офиса ВКонтакте у Красного моста.

Чтобы попасть в финал, участники разрабатывали приложения для обработки голосовых сообщений с эффектами закадрового смеха или аплодисментов, проектировали интерфейс вызова такси, определяли возраст пользователей по их поведению. Задания трека программирования подготовил Геннадий Короткевич, самый титулованный спортивный программист в мире и трёхкратный победитель VK Cup, а задачи для остальных направлений — команда ВКонтакте.

Кубок чемпионата VK Cup и денежные призы 300 тысяч рублей получили:

в треке Engine (спортивное программирование) — Рамазан Рахматуллин, студент НИУ «‎Высшая школа экономики»;

в треке Mobile (мобильная разработка) — Евгений Стефанков, студент Белорусского государственного университета;

в треке ML (машинное обучение) — Антон Чикин, Москва, руководитель группы в центре машинного обучения компании JetSoft;

в треке Design (дизайн интерфейсов) — Максим Манчаккай, студент Иркутского государственного университета.

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте:

«История VK Cup началась 9 лет назад — тогда на Codeforces появился анонс первого чемпионата. За это время турнир вырос вместе со ВКонтакте и стал одним из самых заметных в России. Его финалистами в разные годы становились 14 чемпионов мира по спортивному программированию, а для специалистов других профилей появилось три новых направления соревнований. Я на своём опыте знаю, что соревнования помогают натренировать навыки, которые позволяют быстро создавать высокотехнологичные продукты, не имеющие аналогов в мире. История ВКонтакте показывает, что участники олимпиад блестяще справляются не только с заданиями на чемпионатах, но и со сложными технологичными проектами, позволяя создавать решения, которые выдерживают высокие нагрузки при низких требованиях к ресурсам. Поэтому мы всегда рады видеть таких специалистов в нашей команде».

VK Cup проходит уже в седьмой раз — впервые чемпионат состоялся в 2012 году. ВКонтакте регулярно проводит соревнования для дизайнеров и технических специалистов: например, IT-марафон «Вездекод». Также ВКонтакте действуют образовательные программы и лекции. Среди них — митапы VK Tech Talks о технической работе сервисов платформы, последний прошёл 9 сентября онлайн. А недавно ВКонтакте обновила VK Lessons — теперь лекции об IT для школьников собраны в одном мини-приложении.

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