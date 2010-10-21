Это письмо пишут представители общественной молодёжной организации «Я, ты, он, она». Организация занимается в Нижнем Тагиле помощью наркозависимым и их родственникам. Как рассказала председатель организации Светлана Гришанова, активисты намерены добиваться освобождения Егора Бычкова от уголовной ответственности.