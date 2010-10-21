Активисты намерены добиваться освобождения Егора Бычкова от уголовной ответственности
21 октября 2010, 19:01ОбществоАнка
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В Нижнем Тагиле готовят письмо в областной суд с просьбой освободить Егора Бычкова.
Это письмо пишут представители общественной молодёжной организации «Я, ты, он, она». Организация занимается в Нижнем Тагиле помощью наркозависимым и их родственникам. Как рассказала председатель организации Светлана Гришанова, активисты намерены добиваться освобождения Егора Бычкова от уголовной ответственности.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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