Четверг признан лучшим днем для интимной близости

Это связано с тем, что в этот день недели человеческий организм наиболее активно вырабатывает сексуальные гормоны. Особенно высок уровень сексуальной активности людей в четверг утром, когда уровень выработки тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин увеличивается почти в 5 раз. В понедельник ученые рекомендуют по возможности избегать стрессов и работать из дома, а не из офиса. Также, в начале недели вероятность заработать инфаркт повышается на 20%, что во многом связано с употреблением алкогольных напитков в выходные. По данным социальных опросов, около 40% респондентов называют понедельник наименее продуктивным днем. Пятница была признана лучшим днем для того, чтобы бросить курить. Тем не менее, ученые рекомендуют не принимать жизненно важные решения в конце рабочей недели.